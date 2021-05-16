Merakla beklenen açık dünya RPG oyunu Biomutant'ın oynanış videosu yayınlandı!
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Merakla beklenen açık dünya RPG oyunu Biomutant'ın oynanış videosu yayınlandı!

Merakla beklenen açık dünya RPG oyunu Biomutant'ın oynanış videosu yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Biomutant görselliğiyle ilgi çekiyor

Experiment 101 tarafından geliştirilen ve 25 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürülecek olan açık dünya, post-apokaliptik masalsı RPG oyunu Biomutant için üç dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Geliştiricinin açıklamaları doğrultusunda oyun yakın dövüş, uzak dövüş ve mutant yetenek setlerini harmanlayarak oyunculara sunacak.

Ayrıca oyuncular görünüşlerini ve oynanış şekillerini değiştirme amacıyla karakterin genetik yapısını değiştirebilecek. Silahlar ve teçhizatlar donatılırken oyuncular tam özgürlüğe sahip olacak. Geçtiğimiz aylarda oyun için açıklanan sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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