: Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

11.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:52

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OKUL YÖNETİCİLERİ AÇIĞA ALINDI

Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören 6 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, okulun yöneticilerini açığa aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır.

Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür.

Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir.

Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir.

Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖLÜMÜNE ŞIRINGA ŞEKLİNDEKİ ÇİKOLATA MI SEBEP OLDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın kesin ölüm sebebinin araştırıldığı belirtildi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7) şırınga şeklindeki çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Okul görevlileri tarafından en yakın sağlık ocağına götürülen Mert Yağız Köksal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mert Yağız Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olaydan dolayı müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ilkokul öğrencisinin ölümüyle ilgili başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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