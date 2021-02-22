Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Magazin Masası'ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu'nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

Miroğlu, şu anda aşk yaşadığı psikoloğu John (62)'dan nikah şahidi olmasını istemişti.

Oyuncu bu kareyi "Yeni hayatım" diye paylaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet