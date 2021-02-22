Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı
22.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:07
Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Magazin Masası'ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu'nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.
Miroğlu, şu anda aşk yaşadığı psikoloğu John (62)'dan nikah şahidi olmasını istemişti.
Oyuncu bu kareyi "Yeni hayatım" diye paylaşmıştı.
Kaynak: Hürriyet