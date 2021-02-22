Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

22.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:07
Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Magazin Masası'ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu'nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

Miroğlu, şu anda aşk yaşadığı psikoloğu John (62)'dan nikah şahidi olmasını istemişti.

Oyuncu bu kareyi "Yeni hayatım" diye paylaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder İrem Derici Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 16:10:36. #1.16#
title