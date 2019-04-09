"Melisa'yı Acun'un Eski Karısından Kıskanıyor" Haberlerinin Ardından Şeyma Subaşı Açıklama Yaptı
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirip İtalyan DJ Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa hakkında açıklamalarda bulundu.
"SORUN TEŞKİL ETMİYOR"
İnstagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.
SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle görüşmek için sürekli yurtdışına seyahat ediyordu. Fakat geçtiğimiz Senia, Subaşı'nı görmek için İstanbul'a gelmişti. Birlikte İstanbul'u gezen aşıklardan ilk kez yan yana görüntülenmişti. Sonrasında ise ünlü çiftten ilk paylaşımlar gelmişti.
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Ben bu kadına sulanmaya başladım yavaş yavaş, bu web sayfasında onunla ilgili haberleri okuya okuya; suç kimde?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DİĞER KADININ ÇOCUGUNA NAIL DAVRANDIĞINI ACABA HİÇMİ MERAK ETMİYOR BU KADINCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırZALİMA: Diğer kadın özellikle iyi davranıyordur. Çünkü çocuklarının kardeşi. Seymanın anneligini bu kadar elestirdigimiz için , birde Şeyma gibi olmadığı için , nihayetinde iki çocuk sahibi tecrübeli bir anne. Özellikle özen gösteriyordur. Anne olanlar bilir, çocuk sevgisinde çocuğun kimin çocuğu olduğu önemli değildir, çocuklar sevilir.1 Yayından Kaldır
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seyma güzellesmis, yeni buldugu herif , bosadigi dedesi yasindaakindan daha yakisikli,Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bune ya kim bu kemçik suratlı durup durup haber oluyo kadın geğirse onuda yazcaklar şımartın tepemize çıkarın iyice kalmadı türkiyede başka haber sokak çocuklarını bukadar haber etselerdi belki onlara bi çare bulunurdu bu kadar habere o yavruları kurtarmak için bi haber yapın .böyle gereksiz boş insanları değilCevap Yaz 8 Yayından Kaldır