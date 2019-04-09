"Melisa'yı Acun'un Eski Karısından Kıskanıyor" Haberlerinin Ardından Şeyma Subaşı Açıklama Yaptı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa hakkında açıklamalarda bulundu.

"SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

İnstagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle görüşmek için sürekli yurtdışına seyahat ediyordu. Fakat geçtiğimiz Senia, Subaşı'nı görmek için İstanbul'a gelmişti. Birlikte İstanbul'u gezen aşıklardan ilk kez yan yana görüntülenmişti. Sonrasında ise ünlü çiftten ilk paylaşımlar gelmişti.