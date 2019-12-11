Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Haberler » Magazin » Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'a benzerliğiyle gündem olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri yine üzerinde topladı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

11.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:53
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son dönemde ünlü şarkıcı 'a benzerliğiyle gündem olan başarılı oyuncu , sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak güzel oyuncu, siyah renkli bir elbise ile verdiği pozları hesabından paylaştı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede 47 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca, ünlü oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Su kızın endamı havası kımsede yok arkadas

- yani sen tek başına güzelliğin portresisin zaten bu ne of

- güzel kız. kurban olurum sana

- Bir insan ancak bu kadar güzel olabilir

KÜVETTE POZ VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi. 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.

HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Şenolsun, kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'ın gençlik hallerine benzetildi. Önceki gün Hülya Avşar'a benzetilmesiyle ilgili konuşan güzel oyuncu "Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" demişti.


Haber Videosu

: Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (10)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler