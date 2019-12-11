Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Hülya Avşar'a benzerliğiyle gündem olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri yine üzerinde topladı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son dönemde ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a benzerliğiyle gündem olan başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak güzel oyuncu, siyah renkli bir elbise ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede 47 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca, ünlü oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.
İşte o yorumlardan bazıları:
- Su kızın endamı havası kımsede yok arkadas
- yani sen tek başına güzelliğin portresisin zaten bu ne of
- güzel kız. kurban olurum sana
- Bir insan ancak bu kadar güzel olabilir
KÜVETTE POZ VERDİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi. 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.
HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ
Şenolsun, kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'ın gençlik hallerine benzetildi. Önceki gün Hülya Avşar'a benzetilmesiyle ilgili konuşan güzel oyuncu "Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" demişti.
Haber Videosu: Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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Insanlarin taklitini yapma benzerlik olsa gozukur yok sadece taklit varCevap Yaz Yayından Kaldır
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neneme benziyor, , , gerçi rahmetli bundan daha güzeldi, , , , ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kaş göz çizdim mi . Aynı Melisa . Amma abarttılar !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Herkes kendini birine benzetiyor benzemiyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bende birine benziyorum ama tipatipa serpil cakmakli AMA bu benzemiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben bu kıza aşık oluyorum galiba.Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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:(( :(( ÜZDÜN BENİ3 3 Yayından Kaldır
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Hulya Avşar o yaşta sanki daha güzeldi. Bu kızımız da fena değil ama ilk 100 e zor girer.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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HER BEĞENİYİ HER HEDİYEYİ HER GÜZEL CÜMLEYİ HAKEDİYON KUZUMCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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güzel kız vesselam kıskanmayınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır