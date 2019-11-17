Melisa Şenolsun, derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle tepki çekti

17.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:21

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'de Beren Saat ile başrolü paylaşacak olan Melisa Şenolsun, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen '2.Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin kapanış törenine katıldı. Şenolsun cesur elbisesiyle görenlerin ağzını açık bıraktı.

SIRT VE BACAK DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ

Şenolsun, sırt ve bacak dekolteli kıyafetiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Şenolsun kıyafetiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak gecede Türkiye'yi temsil eden Şenolsun, takipçiler tarafından topa tutuldu. 23 yaşındaki oyuncuya sosyal medya kullanıcıları eleştiri dolu yorumlar yaptı.

"GİYİNMİŞ Mİ?"

Kullanıcılar, "Ne sırtı ne bacağı! Allah aşkına bütün göğüsleri dışarıda, 'Giyinmiş mi?' diyor ben kıyafet göremiyorum bu nasıl elbise" yorumlarıyla Şenolsun'u beğenmediklerini dile getirdiler.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun'un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur.

6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir.