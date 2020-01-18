Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti

18.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:41

Atiye dizisinin oyuncularının yerleştiği zirvede Şenolsun'un ardından rol arkadaşları Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile konuşulan Melisa Şenolsun, sinema veri tabanı imdb'nin& ; kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye'de birinci sıraya oturdu.

Adından sıkça söz ettiriyor

Aralık'ta vizyona giren Güzelliğin Portresi filminde eleştirmenlerin oyunculuğunu beğendiği Melisa Şenolsun Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Netflix'in Atiye dizisindeki rolüyle son günlerin en popüler isimlerinden biri olmuştu.