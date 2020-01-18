Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti
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Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti

Geçen hafta Yılın Yükselen Yıldızı ödülü kazanan Melisa Şenolsun IMDb'nin 'Star Metre Türkiye' listesinde de birinci sıraya yükseldi

18.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:41
Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti

Atiye dizisinin oyuncularının yerleştiği zirvede Şenolsun'un ardından rol arkadaşları ve Mehmet Günsür yer alıyor

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile konuşulan , sinema veri tabanı imdb'nin& ; kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Metre adlı sıralama listesinde 'de birinci sıraya oturdu.

Adından sıkça söz ettiriyor

Aralık'ta vizyona giren Güzelliğin Portresi filminde eleştirmenlerin oyunculuğunu beğendiği Melisa Şenolsun Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Netflix'in Atiye dizisindeki rolüyle son günlerin en popüler isimlerinden biri olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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