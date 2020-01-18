Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti
Geçen hafta Yılın Yükselen Yıldızı ödülü kazanan Melisa Şenolsun IMDb'nin 'Star Metre Türkiye' listesinde de birinci sıraya yükseldi
Atiye dizisinin oyuncularının yerleştiği zirvede Şenolsun'un ardından rol arkadaşları Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor
Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile konuşulan Melisa Şenolsun, sinema veri tabanı imdb'nin& ; kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye'de birinci sıraya oturdu.
Adından sıkça söz ettiriyor
Aralık'ta vizyona giren Güzelliğin Portresi filminde eleştirmenlerin oyunculuğunu beğendiği Melisa Şenolsun Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Netflix'in Atiye dizisindeki rolüyle son günlerin en popüler isimlerinden biri olmuştu.