Melisa'nın Velayetini Acun'a Kaptıran Şeyma'dan Duygusal Paylaşım: Seni Çok Özledim
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın kendisinde olan velayetin Acun Ilıcalı'ya verilmesinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Subaşı kızına, "Seni çok özledim, az kaldı" notunu yazdı.
Geçen günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi. Konu hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa benimle kalacak" demişti. Subaşı, velayet tartışmalarının ardından duygusal bir paylaşımla kızına olan özlemini dile getirdi.
"SENİ ÇOK ÖZLEDİM ÖTEKİ YARIM"
Şeyma Subaşı, velayet açıklamasından sonra sosyal medya hesabından kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaştı. Subaşı, "Öteki yarim seni cooook ozledim, seni tekrardan kucağıma alabilmek için sabırsızlanıyorum çok az kaldı" diyerek duygusal bir not düştü.
YORUMLAR (41)
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Bir gunde cikmasin su kadin haberlere. Allahin her gunu bir Seyma haberi. Bu kadin bence para veriyor bu haberleri yaptirmak icin. Yoksa ayni kisinin her gun haberi olur mu ya. Cok sacma. Midemiz bulaniyo gercektenCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Gezmek için çocuğundan vazgeçtin ya artık sana uygulanan psikolojik şiddet için zerre üzülmem sana.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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kızıda okumuşmudur acaba ??? ya ne saçma sapan hareketler kime duyuruyon kime gösteriş yapılıyor anlamdım gitti. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu kadını haberde görmekten bıktık.Cevap Yaz 28 1 Yayından KaldırMG: Sen de haberini gorur gormez tiklama…. Bak not''unu bile dusmussun :D1 Yayından Kaldır