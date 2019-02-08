Melisa'nın Velayetini Acun'a Kaptıran Şeyma'dan Duygusal Paylaşım: Seni Çok Özledim

Geçen günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi. Konu hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa benimle kalacak" demişti. Subaşı, velayet tartışmalarının ardından duygusal bir paylaşımla kızına olan özlemini dile getirdi.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM ÖTEKİ YARIM"

Şeyma Subaşı, velayet açıklamasından sonra sosyal medya hesabından kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaştı. Subaşı, "Öteki yarim seni cooook ozledim, seni tekrardan kucağıma alabilmek için sabırsızlanıyorum çok az kaldı" diyerek duygusal bir not düştü.