Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti

2011 yılı Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk, görüntüleri olduğunu söyleyerek kendisini tehdit eden arkadaşı solist Elif Atbaş ile mahkemelik olmuştu. Oyuncu, mahkeme süreci devam ederken uzlaşarak davadan vazgeçti.

YÜZÜNE KEZZAP ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Aralarının bozulması üzerine arkadaşlığını bitirdiği Elif Atbaş tarafından yüzüne kezzap atılmak ve öldürülmekle tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan Miss Turkey 2011 güzeli Melisa Aslı Pamuk, tehditlerden korkarak davadan vazgeçmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise iki eski arkadaş arasında yeni bir tartışma yaşanmış ve Aslı Pamuk, Atbaş'dan tekrar şikayetçi olmuştu. Bunun yanı sıra Elif Atbaş, Türkiye güzelini arayarak "Seni rezil edeceğim" dediği ve hakaretler ettiği de iddia edildi.

ATBAŞ'A 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Pamuk'un eski dostu Atbaş hakkında, tehdit suçundan 6 ay, hakaretten 3 ay 15 gün olmak üzere 9 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak Atbaş, karara itiraz etti ve dosyanın gönderildiği Yargıtay ise taraflara uzlaşma hükümlerinin sorulması gerektiği nedeniyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Melisa Aslı Pamuk uzlaşma kararı alarak eski arkadaşı Elif Atbaş'ı affetti ve dosya kapandı.