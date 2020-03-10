Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
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Melih Gökçek, Bülent Arınç, Güncel

Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze töreninde Melih Gökçek ile Bülent Arınç'ın karşılaştığı anlar damga vurdu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Melih Gökçek'in, önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti.

10.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:05
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan, ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Melih Gökçek'in, önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışı dikkat çekti.

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MELİH GÖKÇEK'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cenaze törenine Melih Gökçek ile Bülent Arınç'ın karşılaştığı anlar damga vurdu. Cenazeye katılan bir vatandaşın çektiği tahmin edilen ve sosyal medyaya düşen görüntülerde, Melih Gökçek'in cenaze töreninin başlamadan hemen önce önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti.

Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti

Haberin Videosu:

Cenaze törenine damga vuran anlar! Melih Gökçek'in, Bülent Arınç'a bakışı dikkat çekti

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