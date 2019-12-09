Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı
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Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı

Önceki gün dünyaevine giren Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini ise Melih Gökçek yaptı.

09.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı

CHP'den Şişli Belediye başkan adaylığı kabul edilmeyince istifa ederek DSP'ye geçen 'ün oğlu Ömer Sarıgül önceki gün iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi.

NİKAHI İMAMOĞLU KIYDI

Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı düğünde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kıydı. Sarıgül'ün oğlunun nikah töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım da bulundu.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Son dönemlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı de çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreninden kareler;


Haber Videosu

: Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı
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