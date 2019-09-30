Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah

30.09.2019 12:21

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan uzun insan kuyruğuna ilişkin görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DERS OLSUN İNŞALLAH"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayılarını azalttığını belirten Gökçek, "Kuyruğu görüyor musunuz? İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

YOĞUNLUK NEDENİYLE UZUN SÜRE BEKLEDİLER

Özellikle Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli, peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

ÖZELLİKLE PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUNLUK FAZLA

Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

İşte bu sabah çekilen o görüntüler;