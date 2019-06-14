"Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü!

ABD'li Amanda Knox, öğrenci değişim programıyla gittiği İtalya Perugia'da 2007'de İngiliz ev arkadaşı Meredith Kercher'ı (21) boğazını keserek öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.'Haksız yere suçlananlar' konulu konferans vermek için, İtalya'ya giden Knox'u çok sayıda gazeteci ve televizyoncu karşıladı.

Fotoğrafta Meredith Kercher mutlu günlerinde görülüyor.

DAVAYI ŞOVA ÇEVİRDİ

Erkek arkadaşıyla birlikte yargılandığı duruşmalarda; aleyhindeki kanıtlardan çok güzelliği ve giydiği kıyafetlere ilgiyi çekmeyi başaran Knox, davayı uluslararası bir şova çevirmişti.

Knox, 4 yıl hapis yattıktan sonra 2011'de tahliye edilmiş, ABD'ye dönmüştü. Gıyabında devam eden davada 2015'te delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Fotoğrafta cinayetin işlendi ev görülüyor.

ZENGİN OLDU

Suçlu olduğuna dair genel kanıya rağmen serbest kalan Knox, oluşan merak ortamını paraya çevirmeyi başarmıştı. Kitap anlaşmaları ve konferanslardan milyonlarca dolar kazanan Knox, hapiste yattığı süre için de İtalya'dan tazminat almıştı.

Cinayet sayesinde zenginleşmekle suçlanan Knox, aykırı bir adım daha attı. Knox, 'Haksız yere suçlananlar' konulu konferans vermek için, İtalya'ya gitti.

Milano'da menajer ordusuyla ve yeni erkek arkadaşıyla uçaktan inen Knox'u binlerce gazeteci ve televizyoncu karşıladı.