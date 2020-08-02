Melek Mosso sahneye yalın ayakla çıktı Son dönemin popüler kadın şarkıcılarından Melek Mosso, Bayramın ikinci günü Bodrum Tilkici Koyu'ndaki Mücver Restaurant'da sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına çiçek desenli bir elbise ile çıkan başarılı şarkıcı,& ; yeni konseptinden dolayı sahnenin her tarafı yapraklar ve renkli çiçekler içerisindeydi. Bu bayram istediğimiz gibi bir bayram olmadığını dile getiren genç şarkıcı, "Ben inanıyorum bu kötü günleride geride bırakacağız. Birbirimize sıkıca sarıldığımız büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğimiz bayramlarımız tekrar olacak" diyerek hayranlarının bayramını kutladı.





Kaynak: Snob Magazin