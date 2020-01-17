: İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektupta "Cumhurbaşkanım" diyerek hitap etmiş

17.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği ve Kanal İstanbul projesi ile ilgili olduğu bilinen mektupla ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'u "Hayalim, hülyam" olarak tanımlıyor ve asrın projesi olarak görüyor. Hükümet kanadı ise doğa tahribatına yol açacağını düşünüyor ve "Cinayettir, felakettir" olarak tanımlıyor. Bu gelişmeler ışığında "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı düzenlendi. 15 Ocak'ta düzenlenen programda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de İBB Başkanı İmamoğlu yer aldı. İmamoğlu, programda Erdoğan'a bir mektup verdi ve bu mektup Türkiye'nin gündemine oturdu. İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada mektubun Kanal İstanbul ile ilgili olduğunu duyurdu.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: CUMHURBAŞKANIM

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Mektuba "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan" hitabıyla başlandığını söyleyen Fırat, İmamoğlu'nun paragraf başlarında Erdoğan'a "Cumhurbaşkanım" şeklinde hitap ettiğini söyledi.

Hande Fırat'ın Hürriyet'te yayımlanan "O mektupta ne var?" başlıklı yazısında ilgili kısım şu şekilde:

4 sayfalık mektup "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan" hitabıyla başlıyor. 23 Haziran'dan bu yana hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilişkilerinin normalleşmeme nedenlerinin anlatılmak istendiği vurgulanıyor. Paragraflarda "Cumhurbaşkanım" ifadesinin kullanıldığı mektup için Ekrem İmamoğlu, "Son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleriyle süreci manipüle etme çabalarını, Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgiler aktardıklarını dile getirdim" demişti. Kamuoyuna yansıyan bilginin aksine, Kanal İstanbul projesinin neden yapılmaması gerektiğine ilişkin İmamoğlu'nun gerekçeleri mektupta yok.

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