Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi
Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, Meksika'da tatile gitti. Bu ülkede bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyanın koronavirüsle pençeleştiği şu günlerde Taşpınar'ın yediği çekirge tartışmalara neden oldu.
Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için Meksika Tulum'da bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi.
PAYLAŞIMI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.
GEÇEN YIL DA SALYANGOZ YEMİŞTİ
Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.