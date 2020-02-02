: Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

02.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:18

Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için Meksika Tulum'da bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi.

PAYLAŞIMI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

GEÇEN YIL DA SALYANGOZ YEMİŞTİ

Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.

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