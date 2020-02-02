Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi
Haberler » Magazin » Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi - Magazin

Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, Meksika'da tatile gitti. Bu ülkede bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyanın koronavirüsle pençeleştiği şu günlerde Taşpınar'ın yediği çekirge tartışmalara neden oldu.

02.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:18
Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel , yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için Tulum'da bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi.

PAYLAŞIMI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

GEÇEN YIL DA SALYANGOZ YEMİŞTİ

Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.


Haber Videosu

: Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler