Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü - Haberler
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Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü

AA / Mau Aquino - Haberler | Güncel

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı. 107 göçmenin tır dorsesinde taşındığı, çoğunun Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşı olduğu bildirildi. Kazada yaralananlardan bir kısmı, The Cruz Roja Mexicana Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü

AA / Mau Aquino - Son Dakika Haberleri

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