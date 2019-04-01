Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var

Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sandıklarda ciddi hatalar olduğunu iddia eden Özhaseki şunları söyledi: "Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da binlerce sandıkta çok bariz hatalar var. Onların düzeltilmesini bekliyoruz. İtirazın sebebi ille de biz alalım kaygısı değildir. Atılan bir oy bile zayi edilmemelidir. Önümüzdeki günlerde hayırlı bir sonuç alırız."