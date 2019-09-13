Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz

13.09.2019 16:57

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili sözleri sonrası tepkiler devam ediyor.Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasındaki tartışmaya, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.

"TURAN, KARDEŞİMİZE YAPTIĞINIZ İTİBAR SUİKASTI"

Metiner, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajda şu ifadeyi kullandı: "Asıl siz haddinizi bileceksiniz. Malum çevrelere güvercin, Bülent Turan gibi ömrünü davasına adamış grup başkanvekili konumundaki bir kardeşimize karşı şahin kesileceksiniz. Turan kardeşimize yaptığınız itibar suikastı, tam da hizmet ettiklerinizin yöntemi."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk Tv'de katıldığı Manşet programında, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili "Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ TURAN'LA DA TARTIŞTI

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arınç'a tepki göstererek, "Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, biz terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla niye kayyum atadın, niye bunu yaptın dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

Son olarak Turan'ın boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen Arınç, "Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Ben de bileyim, Bülent Turan da bilsin, başka partilerin başka temsilcileri de bilsin" dedi. Turan da Arınç'ın cevabı sonrası bir açıklama yaparak, "Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir" ifadesini kullandı.