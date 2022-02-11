Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Coşkundeniz hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Coşkundeniz kimdir? Mehmet Coşkundeniz kaç yaşında, nereli? Mehmet Coşkundeniz hayatı ve biyografisi!

MEHMET COŞKUNDENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1966

Kaç yaşında: 55yaşında

Bir süre polis muhabirliği yapan Coşkundeniz, çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptıktan sonra 1994 yılında her popüler gazeteci gibi televizyonculuğu denedi. Çalıştığı programlarda muhabirlik, metin yazarlığı, yönetmen yardımcılığı yaptı.

Yazılarında aşkı, sevgiyi ele alarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet Çoşkundeniz'in yazıları, kısa sürede büyük ilgi çekince "Aşk Doktoru" sayfasını hazırlamaya başladı.

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