Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Hakkında Doktorundan Açıklama!
Evinin banyosunda düşen ve yıllardır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.
Evinin banyosunda düşen ve yıllardır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.
15 KİLO VERDİ
Geçtiğimiz Ekim ayında düşme sonucu kemikleri kırılan Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'in tedavisi devam ederken eski hastalığı da nüksetti. Zor günler geçiren sanatçı durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, yoğun bakımda 97 günü ardında bırakan Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor. Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz." dedi.
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yıllardır insanlara mutluluk ve neşe dagıttın büyük ihtimal için kan aglarken bile seyircine yüzün hep gülüyordu artık senin gülmezamanın Allah sana şifa ve rahatlık ve huzur versin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BİZİ GÜLDÜREN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR ALLAH ŞİFA VERSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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memdali ölse hiç üzülmeyeceğim.Cevap Yaz 33 143 Yayından Kaldır
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Allah sifa versinCevap Yaz 80 15 Yayından Kaldır
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Kenan Işık ve Mehmet Ali bu inadınız nedir. Ölecekseniz ölün artıkCevap Yaz 22 153 Yayından Kaldır