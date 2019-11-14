Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam

14.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:04

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.

"SENİN ÇEKTİKLERİNİ BAŞKASI ÇEKSE İSYAN EDERDİ"

Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin, Instagram hesabından yazdığı satırlarla babasına olan sevgisini ve onun sağlığına dair duyduğu endişeyi gösterdi:

"Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan kısa bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil'in dün ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı söylenmişti.