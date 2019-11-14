Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam

Geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin'den, babasına dair duygusal bir mesaj geldi. Sezin, "Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam. Senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi" dedi.

14.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:04
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen , kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.

"SENİN ÇEKTİKLERİNİ BAŞKASI ÇEKSE İSYAN EDERDİ"

Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin, Instagram hesabından yazdığı satırlarla babasına olan sevgisini ve onun sağlığına dair duyduğu endişeyi gösterdi:

"Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan kısa bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil'in dün ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı söylenmişti.


Haber Videosu: Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam
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HABER YORUMLARI (7)

  • 46:
    Herkezde hasta var neler cekıyolar bende pakınson lu hasta var neler cekıyom kendide cekıyor Allahtan gelen her şey Basım gozum ustune dua et de baban yatalak olmasın ele ayaga dustu mu ozaman kotu
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  • DOĞRUSU:
    Adam ol lan gevşek . . . Zaten adam olsan yazmasını öğrenirdin . Cümleye bak '' cok cekmiş '' Senin öğretmenin , kahrından ölüyor dur . . .
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  • ASDAS:
    çünkü insani duygulardan yoksun ama içi leş kargaları içi pislik dolu bir insansın ondan kaynaklıdır. aynı olay senin ailenin başına gelse dünyayı sadece senin için varolduğuunu sanardın heryere saldıran içindeki acıyı döken insanları kıran birine dönüşürdün ama işte başına gelmeyince buradan nefret kusması kolay, niye çünkü insanı duyguların gelişmemiş hayatı tek hücreli pasif canlılar gibi yaşayan asosyal birisi olduğu için anca böyle yerlerde kendi kimliğini bulma çabasına giriyorsun yazık sna
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