: Mehmet Akif Aşıkkutlu: İmamoğlu beni makamına davet edip özür diledi

11.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclis Toplantısı'nda k,endisine kayak tatili üzerinden gönderme yapan meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfrettiği iddia edilmişti. İnstagram hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Aşıkkutlu, oturum sonrasında İmamoğlu'nun kendisinden özür dilediğini açıkladı.

"MAKAMINA DAVET EDİP ÖZÜR DİLEDİ"

Aşıkkutlu, "İBB Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı, meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir. Ancak İBB Meclisi'nin manevi şahsiyetini de dikkate alarak, yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygı ile arz ederim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU KIZDIRAN GÖNDERME

İBB meclis toplantısında, Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gönderme yaparak sataştı. İmamoğlu'nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....ne girsin" diye küfür ettiği iddia edildi. İmamoğlu'nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu'na iletti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketi yaşanan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gidince tepkilerin odağı olmuştu. Tartışmalara yanıt veren İmamoğlu, "Siyaset kutsal bir mesele değildir. Benim kutsalım ailemdir. Eşim ve çocuklarımla 15-20 gün önce planladığımız bir tatili gerçekleştiriyoruz" demişti.

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