: Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı

21.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:00

Megastar Tarkan 2018'de kucağına aldığı kızı Liya'nın fazla gelen oyuncaklarını güzel bir şekilde değerlendirmeye karar verdi.

İKİ BÜYÜK DEPO KİRALADI

Tarkan, 1.5 yaşındaki kızı Liya Tevetoğlu'na gelen hediyeleri, ona aldığı eşya ve oyuncukları yardıma muhtaç çocuklara gönderdi. Milliyet'in haberine göre, Megastar'ın evinde yer kapladığı için İstanbul'un Maltepe ve Pendik ilçesinde iki ayrı büyük depo kiraladığı ortaya çıktı.

HEDİYELERİN YANINDA ELBİSE DE ALDI

Tarkan'ın, çocuklarla özel ilgilenen vakıflarla iletişime geçtikten sonra, ihtiyacı olan minikler belirlendikten sonra depoda tutulan hediyeleri adreslerine gönderdiği öğrenildi. Megastar, onlar için kıyafet ve hediyeler alarak, şehir dışındaki miniklere ulaştırdığı da konuşulanlar arasında.

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