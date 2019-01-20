Megastar Tarkan, Eşinin Kıskançlık Krizlerine Daha Fazla Dayanamadı

Megastar Tarkan'ın eşi ile arası şu sıralar kötü durumda. İddialara göre Tarkan, eşinin kıskançlıklarına dayanamayıp evi terk etti. Ünlü şarkıcı ise bu iddiaları 'Mutluyuz' diyerek yalanladı.

AYRI EVLERDE KALIYORLAR

Sosyal medyada dolaşan bu dedikodulara bir de Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun kıskanç tavırları eklendi. Dedikodulara göre Tarkan, eşinin kıskançlıklarından bunaldı ve evi terk etti. 3 aydır aralarının kötü olduğu söylenen çift, ayrı ayrı evlerde kalıyor.

"EVİMİZDEYİZ, MUTLUYUZ"

Bu iddia üzerine Tarkan cephesinden açıklama gecikmedi. Tarkan, ''Kızımızla birlikte Almanya'daki evimizdeyiz, çok mutluyuz. Ailemiz de yanımızda. Sorunumuz yok.'' dedi. Çiftin, yılbaşından hemen sonra Köln-Alzey'deki evlerine gittikleri, şubat sonunda İstanbul'a dönecekleri ortaya çıktı. Tarkan, eşinin isteği üzerine geçen yıl bu kasabadan 3.5 milyon TL'ye ev almıştı.