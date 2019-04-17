Megastar Tarkan'dan 1 Milyon Dolarlık Konser

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 54 milyon TL'ye villa alacağı iddasıyla gündeme gelen Megastar Tarkan, vereceği iki konserden alacağı ücretle dudak uçuklattı. Yıldız şarkıcının vereceği iki konserden 1 milyon dolar kazanacağı iddia edildi.

UZUN BİR ARADAN SONRA KONSER VERECEK

Tarkan uzun bir aradan sonra Rusya'da 'Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' çerçevesinde konserler verecek. 11 Mayıs'ta Kazan Tatneft Arena'da, 14 Mayıs'ta Moskova Crocus City Hall'de vereceği 2 konserin biletleri satışa çıktı. Tarkan'ın 2 konserden 1 milyon dolar alacağı söyleniyor.