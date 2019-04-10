Megastar Tarkan, 54 Milyon TL'ye Saraya Komşu Olacak!

Ünlü şarkıcı Tarkan, baba olduktan sonra yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un ardından Almanya'da yaşamaya karar veren Megastar'ın, David Beckham'ın da oturduğu İngiltere Kensington'a taşınmayı düşündüğü iddia edildi.

ALMANYA'DA DA BİRÇOK EVİ VAR

İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez İngiltere'de konut sahibi olmak için kesenin ağzını açtı. Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti. Babaolduktan sonra yatırımlarına devam eden Megastar, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.

54 MİLYON TL HARCAYACAK

Alman basını, 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 yatak odalı villanın fiyatının 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğunu yazdı. Bu rakamı önce çok yüksek bulup Kensington'da daha ucuz fiyatlı birkaç eve daha baktığı iddia edilen ünlü şarkıcı, bir yandan da 54 milyon liralık evle ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Kensington'da başta eski futbolcu David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor.