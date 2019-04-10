Megastar Tarkan, 54 Milyon TL'ye Saraya Komşu Olacak!
Geçtiğimiz yıl baba olan Megastar Tarkan'ın, 54 milyon TL harcayarak alacağı 5 yatak odalı villayla İngiltere Prensi Harry'e komşu olacağı iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Tarkan, baba olduktan sonra yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un ardından Almanya'da yaşamaya karar veren Megastar'ın, David Beckham'ın da oturduğu İngiltere Kensington'a taşınmayı düşündüğü iddia edildi.
ALMANYA'DA DA BİRÇOK EVİ VAR
İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez İngiltere'de konut sahibi olmak için kesenin ağzını açtı. Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti. Babaolduktan sonra yatırımlarına devam eden Megastar, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.
54 MİLYON TL HARCAYACAK
Alman basını, 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 yatak odalı villanın fiyatının 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğunu yazdı. Bu rakamı önce çok yüksek bulup Kensington'da daha ucuz fiyatlı birkaç eve daha baktığı iddia edilen ünlü şarkıcı, bir yandan da 54 milyon liralık evle ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Kensington'da başta eski futbolcu David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor.
-
Görmemmişin çocuğu olmuş tutmuş şeyini koparmışCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
-
Sizin gibi geri zekalilar dinlerse tabiki para kazanacak villa alacakCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
-
Türkiyede kazan başka ülkede ye Allah bunun hesabını sorar nasılsa bizimkiler sormuyorCevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
-
5 YATAK ODASI NİYE ANLAMADIMKİ . KRALİÇE ELİZABETMİ KALACAK HA .Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
-
Kefenin çebi yok! Bari bir kaç Insanın yüzünü güldür Evsizlere Ev, Açları doyur tabi herkesin kendisine kalmış.Cevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır