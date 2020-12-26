Medya temsilcisine iki ödül birden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medya temsilcisine iki ödül birden

26.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:33
Medya temsilcisine iki ödül birden

İstanbul'da Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödül Töreni, düzenlenen görkemli bir törenle ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul'da Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödül Töreni, düzenlenen görkemli bir törenle ödülleri sahiplerini buldu. Çameli ilçesinden Sait İnanç ise iki ödül birden aldı.

Kadına Şiddete Hayır temalı gecede, son yıllarda artan kadın cinayetlerine farkındalık yapılan Altın Yıldız Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen töreninde İhlas Medya Grubu üç ödüle layık görüldü. Yılın en iyi haber kanalı TGRT Haber olurken, yılın en iyi erkek haber spikeri TGRT Haber'den Mehmet Aydın oldu. İHA en iyi haber ajansı seçilirken, ödülleri İHA adına TGRT Haber kurumsal iletişim direktörü Sait İnanç aldı.

Altın Yıldız ödül töreninde iki ödül alan Denizli Çameli ilçesinden Sait İnanç, Denizli ve Çameli'deki hemşehrilerine selamlarını yolladı. - DENİZLİ

Medya temsilcisine iki ödül birden
Medya temsilcisine iki ödül birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Hülya Avşar Furkan Palalı
Spor Mustafa Er Metin Oktay Domagoj Vida Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medya temsilcisine iki ödül birden | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:34:48. #1.15#
title