Medlog Gemicilik Türkiye'nin en büyük konteyner gemisi MED AYDIN'ı filosuna kattı
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Medlog Gemicilik Türkiye'nin en büyük konteyner gemisi MED AYDIN'ı filosuna kattı

Medlog Gemicilik Türkiye'nin en büyük konteyner gemisi MED AYDIN'ı filosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Medlog Gemicilik 2908 TEU kapasiteli Türkiye'nin en büyük konteyner gemisi MED AYDIN'ı filosuna kattı.

Medlog Gemicilik 2908 TEU kapasiteli Türkiye'nin en büyük konteyner gemisi MED AYDIN'ı filosuna kattı.

Liberya bayraklı MSC ANAHITA konteyner gemisine, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak MED AYDIN ismi verildi.

Asyaport Limanı'nda düzenlenen törende, kurban kesilmesinin ardından, İstiklal Marşı eşliğinde gemiye Türk bayrağı çekildi.

Medlog Gemicilik, filosuna 195 metre boyunda 2908 TEU kapasiteli MED AYDIN'ı katarak 9445 TEU kapasitesine ulaştı.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Asyaport'un Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanı olduğunu söyledi.

Yeni geminin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"3 tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde bu tür limanların artması, bu tür ticaretin, gelen giden gemilerin artması, konteynerlerin indirilip bindirilmesi aynı zamanda ülkemize olan teveccühün de bir göstergesidir. Gerek ithalat gerek ihracat yönünde Tekirdağ'da 13 organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayi bölgelerinde 2 bin 900 fabrika var. Ahmet Soyuer, Asyaport'u kurmakla birlikte Medlog'u kurarak taşımacılığa da gönül vermiş olduğunu gösteriyor. Altıncı gemi burada bunların içerisinde. İnşallah daha büyüklerini de burada göreceğiz. Bu büyük gemilerle de daha çok mal taşınacak, daha güzel hizmetler verilecek buna canı gönülden inanıyorum."

Törene, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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