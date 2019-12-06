Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi. Korkunç görüntülerde zeminin havaya kalktığı net şekilde görülüyor.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Bölgede panik yaratan patlama anbean kameralara yansıdı.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay sonrası büyük panik yaşanırken istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İşte patlama anı böyle görüntülendi;
Haber Videosu: Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı
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Kutsal toprak ya ondan havalanmıştır orada böyle şeyler normall!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır