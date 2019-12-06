Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı
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Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi. Korkunç görüntülerde zeminin havaya kalktığı net şekilde görülüyor.

06.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:14

'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Bölgede panik yaratan patlama anbean kameralara yansıdı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay sonrası büyük panik yaşanırken istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşte patlama anı böyle görüntülendi;

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı
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