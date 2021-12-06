Medeniyet İnşası İnsandan Başlar

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Eğitimci Yazar Münir Arıkan, İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği 'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' programları kapsamında "Medeniyet İnşasında Ailenin Rolü" semineri ile İnegöllülerle buluştu. Arıkan, medeniyetin insandan ve insanın gençliğinden başladığını vurguladı.

10 hafta sürecek olan ve bu yıl "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" ana temasıyla yapılacak seminerlerin 9'uncu haftasında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerde, Eğitimci Yazar Münir Arıkan İnegöllülerle buluştu.

MEDENİYET İNŞAASI İNSANDAN BAŞLAR

Eğitimci Yazar Arıkan, "Medeniyet İnşasında Ailenin Rolü" konulu seminerde aile yapısının önemini ve değerini anlatırken aynı zamanda medeniyetin temellerinin ailede atıldığına da değindi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminer programında Münir Arıkan, insanın ruhunda ahlak, eşyanın ruhunda ise estetik olduğunu anlattı. Medeniyetin de ahlak ve estetiğin buluşturulması olduğuna dikkat çeken Arıkan, özellikle gençlerin ihmal edilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı. Arıkan, "Bir şehri İmar ederken o şehirdeki gençlerin ihya edilmesini ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz gençler imar ettiğiniz şehri imha ederler. O zaman nereden başlatalım medeniyeti, insandan ve insanın da gençliğinden başlatalım" dedi.

Eğitimci Yazar Münir Arıkan'ın medeniyet inşasında insanlığın düştüğü hatalar ve özellikle Müslümanların pek çok alanda kontrolü gayrimüslimlere bırakması ile gençlerin bize ait olmayan gelenek, yöntem ve değerlerle yetiştirildiğini söyledi. Seminer sonunda programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Kocaağa, eşsiz anlatımları için de Eğitimci Yazar Münir Arıkan'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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