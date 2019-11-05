Meclis TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kesilme nedeni ortaya çıktı
Meclis TV'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesip HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başlaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Herkesin nedenini merak ettiği olayın Erdoğan'ın konuşmasına geç başlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Meclis TV, AK Parti grup toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını kesip, HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı. Sosyal medya bu olayı konuşurken, işin aslı kısa sürede ortaya çıktı.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASI GEÇ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında partililerine seslendi. Meclis gündeminde saat 11.30 görünen toplantı saat 12.05 civarında başladı. Erdoğan'ın 35 dakika sonra başlayan konuşması, ister istemez HDP'nin yayın saatiyle çakıştı. Kürsüden partililere seslenen Erdoğan'ın konuşmasının son bölümleri saat 12.45'te başlayan HDP grup toplantısının başlangıcına denk geldi.
HDP'NİN YAYININA GEÇTİLER
Grup toplantılarını canlı olarak yayınlayan TBMM televizyonu ise bu sırada Erdoğan'ın konuşmasını kesip, HDP grubu adına konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını yayınlamaya başladı.
1 SAAT 15 DAKİKA SÜRE VERİLİYOR
Parti gruplarında her partiye 1 saat 15 dakika süre veriliyor. Meclis TV de parti liderlerinin konuşmalarını canlı yayınlayarak kamuoyuna aktarıyor.
VİDEO: Meclis TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kesilme nedeni ortaya çıktı