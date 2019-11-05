Meclis TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kesilme nedeni ortaya çıktı

Meclis TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kesilme nedeni ortaya çıktı

Meclis TV'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesip HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başlaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Herkesin nedenini merak ettiği olayın Erdoğan'ın konuşmasına geç başlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

05.11.2019 15:27
Meclis TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kesilme nedeni ortaya çıktı

Meclis TV, AK Parti grup toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını kesip, HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı. Sosyal medya bu olayı konuşurken, işin aslı kısa sürede ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI GEÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında partililerine seslendi. Meclis gündeminde saat 11.30 görünen toplantı saat 12.05 civarında başladı. Erdoğan'ın 35 dakika sonra başlayan konuşması, ister istemez HDP'nin yayın saatiyle çakıştı. Kürsüden partililere seslenen Erdoğan'ın konuşmasının son bölümleri saat 12.45'te başlayan HDP grup toplantısının başlangıcına denk geldi.

HDP'NİN YAYININA GEÇTİLER

Grup toplantılarını canlı olarak yayınlayan TBMM televizyonu ise bu sırada Erdoğan'ın konuşmasını kesip, HDP grubu adına konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını yayınlamaya başladı.

1 SAAT 15 DAKİKA SÜRE VERİLİYOR

Parti gruplarında her partiye 1 saat 15 dakika süre veriliyor. Meclis TV de parti liderlerinin konuşmalarını canlı yayınlayarak kamuoyuna aktarıyor.


VİDEO: Meclis TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kesilme nedeni ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et