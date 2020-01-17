: Meclis'te ilk kez bütün vekiller Hayvan Hakları Raporu'nda birleşti

17.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:13

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, 5 siyasi partinin ortak önergeleri ile kurulan, Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu görüşüldü. Raporda bütün vekiller hem fikir olarak anlaştı.

AK PARTİ: KATKI SUNACAĞIZ

AK Parti grubu adına söz alan Hayvan Haklarını Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Yel de, komisyon çalışmaları sırasında görev alan milletvekillerine teşekkür etti. Komisyon çalışmaları hakkında da bilgi de veren Yel, ortaya çıkan raporun hazırlanacak olan yasa teklifine büyük katkılar sunacağını söyledi.

Yel, şöyle konuştu: Öncelikle, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesini talep ediyorlar ve biz de bunu Komisyon olarak gayet uygun gördüğümüzü ve raporumuza da bunu aldığımızı, bundan sonra yapılacak olan yasanın isminin de mutlaka 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesini ve hayvanların refahının gerçekten insanlar gibi canlı, duygusal varlıklar olduğunu düşünerek, 5199 sayılı Kanun'da bir 'mal ve eşya' olarak tanımlamasından uzaklaşarak bunun günümüze uygun halde, onların da duygusal birer varlık olduğunu gözeterek ve artık hukukun bir öznesi haline gelmesinin mutlaka zorunlu olduğunu düşünerek yolumuza devam etmek gerektiğini düşünüyoruz.

İYİ PARTİ: ANAYASAL GÜVENCEYE ALINMALI

İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, komisyon çalışmaları sonunda ortaya çıkan raporun, hayvanseverler adına umut verici bir gelişme olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bu konuda ne kadar az bildiğimizi fark ettik. Hayvan hakları konusunda daha yeni başlıyoruz diyebiliriz. Hayvanların yaşam haklarının anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Anayasa'da yapılacak düzenleme hayvanlara karşı uygulanan sistematik zulüm ve hak ihlallerinin engellenmesine önayak olmalıdır.

MHP: AYNI GÖRÜŞTEYİZ

MHP grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise bütün parti gruplarının, siyasi düşüncelerindeki farka rağmen, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin toplumsal bir sorun hâline geldiğini ve hayvanların korunması gereken hakları olduğunu tespitte aynı görüşe sahip olduklarını vurguladı.

HDP: İVEDİ ADIMLAR ATALIM

HDP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise, hayvan hakları konusunda yasalardan çok, zihniyetin önemli olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Bizim hayvanları koruma noktasında sağlam ve köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Aslında temel mesele şu: Biz insan olarak kendimizi bu ekosistemde, bu dünyada nerede konumlandırıyoruz?

Eğer diğer canlıların da en az bizim kadar eşit yaşama hakkına sahip oldukları kanısında değilsek, eğer insan merkezli bir dünya tasavvuruna sahipsek, eğer her şeyin bizim için olduğunu ve her şey üzerinde sonsuz tasarruf hakkına sahip olduğumuzu düşünürsek değerli vekiller, hayvan hakları ilanihaye karşılanamaz, hayvan haklarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılsa da zihniyet değişikliği söz konusu olmaz ama eğer insan dışındaki bütün canlıları da bizimle eşit yaşama hakkına sahip canlılar gibi görürsek yani aslında demokratik bir ilişki tesis edersek işte o zaman hayvan haklarını tanımak ve hayvan hakları noktasında ivedi adımlar atmak mümkün olur.

CHP: HEP BİRLİKTE YAŞADIK

CHP grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hazırlanan raporun önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Raporda hep birlikte yaşadık ve tecrübe ettik. Hayvanları korumak, hayvan hakları ihlallerinin ve hayvanlara karşı eziyetin araştırılması amacıyla kurulan bu Komisyon ilk toplantısını 8 Mayıs'ta gerçekleştirdi ve 8 Mayıs'tan itibaren toplam 12 toplantı ve 4 yerinde inceleme gerçekleştirdik.

Kaynak: DHA

Haber Videosu