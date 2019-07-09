Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü

TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Mecliste yaşanan gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi.

CHP'Lİ ÖZEL'İN ÜZERİNE YÜRÜNDÜ

Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.