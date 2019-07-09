Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü
Meclis'te çıkan gerginlik sonrası, MHP'li bazı vekilleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in üzerine yürüdü.
TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Mecliste yaşanan gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi.
CHP'Lİ ÖZEL'İN ÜZERİNE YÜRÜNDÜ
Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.
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