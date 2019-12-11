: Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

11.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:56

TBMM Genel Kurulunda, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, özelleştirme uygulamalarına yönelik eleştirileri ve Tank Palet fabrikasına yönelik sözleri üzerine, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan arbedede vekiller birbirlerine hakaret ederken Meclis Başkanı oturuma ara vermek zorunda kaldı.

CHP'Lİ VEKİL: ÖZELLEŞTİRME DEDİĞİNİZ PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, özelleştirmelerden örnekler verdi.

Bülbül, "AK Parti'nin yerli ve millilikten o kadar uzak olduğunu gösteren en önemli olay şu; bu milletin dişinden tırnağından, çocuklarının rızkından artırdığı bağışlarla kurulan Tank Palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler ve çekiyorlar. Ama doymadılar. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe Kalamış Yat limanları ve Taşucu Limanı'nı da satacaklar. Sizin özelleştirme dediğiniz, yandaşlarınız için bir güzelleştirmedir. Özelleştirme dediğiniz haram, hırsızlık, halkın hakkını çalıp 5 yandaşa peşkeş çekmektir. " diye konuştu.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

Dokunulmazlığı olan milletvekilleri hakkında sürekli fezleke gönderildiğini söyleyen Bülbül, "Konuşanlara karşı yapılanların haddi hesabı yok. Dışarıda konuşmaya başlıyoruz, polis çıkıyor; sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz, cezaevi yolu gözüküyor. Bunun hesabını da yarın soracağız." ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sataşma gerekçesiyle söz alarak, Bülbül'e yanıt verdi. Turan, tank palet fabrikasını binlerce kez anlatmalarına rağmen aynı şeyin söylenmesinin, başka niyete sahip olunduğunu gösterdiğini belirtti.

"SİZDEN KORKAN NAMERT OLSUN"

Bülbül'ün, "Hesap soracağız." sözlerini anımsatan Turan, "Sizden korkan namert olsun. Bu yargı milletin yargısı, bu yargı CHP'nin yargısı değil. Halktan korkmuyoruz, hesabı halka vereceğiz, halkın dediği baş tacı." diye konuştu. Turan'ın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atma ve sataşmalar oldu. Sataşmaların büyümesi üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

KAVGAYI ÖNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Verilen arada da milletvekillerinin tartışması devam etti. Araya AK Parti ve CHP'li idare amirleri, diğer milletvekilleri girerek, kavgayı önlemeye çalıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu