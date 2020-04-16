Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Meclis Genel Kurulu, İbrahim Halil Oral, MHP, Güncel

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la MHP'li Cemal Enginyurt arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada vekillerin sosyal mesafeyi korumak bir yana birbirlerine ağır küfürler söylediği görüldü.

16.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:47
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde infaz düzenlemesinin görüşüldüğü pazartesi günü akşam saatlerinde İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la MHP'li Cemal Enginyurt arasında önce sözlü bir tartışma yaşandı. Sözlü tartışma ardından arbedeye dönüştü.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle vekiller de Genel Kurul Salonu'na maskeli bir şekilde girerken arbede esnasında ise adeta sosyal mesafe hiçe sayıldı.

GALİZ KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

İki vekilin arbedeye dönen ve Meclis Genel Kurulu'nun arkasında devam eden arbedesinde ağır küfürler havada uçuştu. MHP'li Enginyurt, Genel Kurul Salonu'nda kalırken İYİ Partili İbrahim Halil Oral ise arkadaşları tarafından salondan çıkarıldı.

TARTIŞMAYI BAŞLATAN SÖZLER

İki isim arasında arbedeye dönen tartışma öncesinde şu konuşma geçti:

İBRAHİM HALİL ORAL (Ankara) – Günde 100 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Siz hâlâ "İnfaz yasasını muhalefet çıkartmıyor." diye feveran ediyorsunuz. Gerçekten çuvallamış durumdasınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yalan mı konuşuyoruz? Hâlâ çıkarmıyorsun, hâlâ konuşuyorsun işte!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Siz buraya gelirsiniz, konuşursunuz, cevabınızı da alırsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben cevabını veriyorum işte.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Cevabınızı buradan alırsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Boş boş konuşuyorsun!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Siz gelirsiniz buraya, vicdanınızla danışırsınız, olmayan vicdanınızla cevabınızı alırsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sende vicdan yok!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Elini indir aşağıya!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) Sen de indir elini!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – İndir elini aşağıya!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sen niye elinle konuşuyorsun!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Terbiyesizlik etme!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Terbiyesiz sensin!

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar…

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Tamam.

Değerli arkadaşlar, lütfen…

Siz tamamlayın Sayın Oral. Genel Kurula hitap edin.

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Kendisi eliyle konuşuyor, bir de "Elini indir!" diyor.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Kendini bilmiyorsan konuşmayacaksın! Burada insanlar istediği gibi konuşurlar.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hadi oradan! Hakaret etme hakkına sahip değilsin!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Ukalalık yapma!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Artistlik yapma!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Artist sensin!

BAŞKAN – Sayın Oral, Genel Kurula hitap edin lütfen. Tamamlayın konuşmanızı.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – O zaman, haddini bilmeyen insanı dışarı çıkartın.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yok ya! Hadi çıkar, gel!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Ben seni çıkartırım…

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hadi gel, çıkart!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – …ama Meclisin mehabetine saygı duyuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sen de mi saygı var!

BAŞKAN – Tamam.

Sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ediyorum.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkanım. Size tavsiyem derin bir nefes alıp, elinizi yüreğinize koyup muhalefetle, sivil toplumla, vatandaşla istişare ederek, ortak bir akılla hareket etmenizdir. Yoksa ceremesini hepimiz çekeceğiz, yoksa Yüce Allah'ın huzurunda ve vicdanınızda hepiniz hesap vereceksiniz diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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