MEB, ilk kez Diyanet adına yurt dışına öğrenci gönderecek

10.08.2019 13:20

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursları kapsamında bu yıl ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığı adına da yurt dışına öğrenci gönderilmesi kararı alındı.

Bakanlığın Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen YLSY Programı kapsamında yurt dışında eğitim görmek isteyen adaylar, resmi burslu öğrenci sistemi (REBUS) üzerinden, https://rebus.meb.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA: 49 ÖĞRENCİ KONTENJANI VERİLDİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, öğrencilere resmi burslu statüde yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkanı sağlayan program hakkında bilgi verdi.

Tarih boyunca bütün devletler tarafından ilmi, akademik ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmak amacıyla farklı ülkelere öğrenci gönderildiğini veya birçok amaca bağlı yabancı öğrenci kabul edildiğini belirten Argun, bu karşılıklı öğrenci hareketliliğinin günümüzde de yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Osmanlı'daki devşirme usulünün dahi bu çerçevede bir tür yabancı öğrenci hareketliliği olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Argun, Sultan 2. Mahmut dönemi ile özellikle Batı Avrupa'ya çok sayıda öğrenci gönderildiğini kaydetti.

Argun, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise 1929'da çıkarılan kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla akademik çalışmalar için yurt dışına öğrenci gönderilmeye başlandığını aktardı.

Bakanlığın bursuyla bu yıl 1115 öğrencinin yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderileceğini söyleyen Argun, YLSY bursları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığına 49 öğrenci kontenjanı verildiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR DA BAŞVURABİLECEK

Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı açısından bu durumun devrim niteliğinde olduğunu ifade ederek, Başkanlık personeli ile diğer vatandaşların da programa başvurabileceğini duyurdu.

Yurt dışına gidecek öğrencilerin akademik çalışma yapabileceği alanlar hakkında bilgi veren Argun, şunları söyledi:

"Öğrenciler diğer ülkelerdeki dini yapıları inceleme, İslam hukuku ve fıkhı alanında yeni gelişmeleri takip etme, İslami finans, helal gıda sektörü, dini azınlıklar hukuku, din sosyolojisi, radikalleşme, azınlık fıkhı, biyoetik ve ibadet vakitlerinin tespiti, modern İslami akımlar, modern düşünce akımları, deizm ve ateizm gibi alanlarda çalışma yapabilecek. Eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde yurt dışında geçirdikleri sürenin iki katı kadar zorunlu olarak kurumda hizmet edecekler. Yüksek lisansını bitiren adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunda uzman yardımcısı, doktora öğrenimini tamamlayıp dönen adaylar ise uzman olarak görev yapacaklar. Dolayısıyla iş garantisi olan cazip bir burs programıdır. İlanda belirtilen gerekli şartları haiz tüm adayların programa başvurmalarını tavsiye ediyorum."

ÜLKEYE DÖNDÜKTEN SONRA KURUMA ALINACAKLAR

Adayların Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Kuzey Afrika ve bazı İslam ülkelerinin de aralarında yer aldığı 35 bölgede akademik çalışma yapma imkanına kavuşacağını vurgulayan Argun, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen hiçbir kadronun boş kalmasını istemediklerini dile getirdi. Argun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 49 kadronun hepsinin dolmasını, bu arkadaşlarımızın o ülkelere giderek evvela yabancı dillerini geliştirmek, yüksek lisans ve doktora tezlerini hazırlamak suretiyle oradaki bilgi ve tecrübe birikimini alıp ülkemize, kurumumuza getirmelerini ve katkı sunmalarını bekliyoruz. Kayıtlar açılmış durumda. Adayların Diyanet İşleri Başkanlığına değil Milli Eğitim Bakanlığına müracaat etmeleri gerekiyor. Bütün iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından takip edilecek. Oluşturulacak komisyonlar ve mülakat heyetlerinde Başkanlığımızı temsilen görevliler de olacak. Kazandıktan sonra da yine iş ve işlemler Bakanlık tarafından takip edilecek. Eğitim programı tamamlanıp ülkeye dönüldükten sonra kurumumuza alınacaklar ve hizmet süreci başlamış olacak."

BAŞVURU ŞARTLARI

Dört yıllık fakülte mezunu, ALES'ten 70 ve üzeri puan alan, 1989 ve sonrası doğan vatandaşların başvuru yapabileceğini kaydeden Argun, "Bu vesileyle hem Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hem de Bakanlığımız ve Başkanlığımızda konuyu takip ederek neticelendiren ilgili bürokrat arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA