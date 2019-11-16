Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

16.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:21

Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA