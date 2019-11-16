Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı
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Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

16.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:21
Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı 'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı
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