Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı
Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
16.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:21
Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Mazıdağı Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı