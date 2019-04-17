Mazbata Almaya Giden Ekrem İmamoğlu'nun İlk Sözleri: Teşekkürler İstanbul

31 Mart seçimleri ve 17 günlük itiraz sürecinin ardından İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak için geldiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ilk sözleri "Mazbatamızı alıyoruz, teşekkürler İstanbul" oldu.

"16 MİLYON İSTANBULLUNUN MAZBATASINI ALIYORUM"

CHP'li Başkan sosyal medya hesaplarından o anları "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum." diye paylaştı.