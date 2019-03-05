Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak

Rusya'nın batısındaki Derjinsk kentinde Oksana Sutyagina kadın üzerinde sadece mayo ile buz pateni yaptı. Buzun üstünden ayrılmadan önce kadının "Artık gitme vakti, yoksa sütüm donacak" demesi dikkat çekti.

Karlı havanın hakim olduğu Derjinsk'te 27 yaşındaki Oksana Sutyagina, sadece mayo ile buz pateni yapmaya çıktı. Genç kadının üzerinde mayosunun yanı sıra sadece eldivenleri ve çorapları vardı.

"BEN EMZİREN BİR ANNEYİM"

Kameraya yansıyan görüntülerde genç kadın bir süre sonra "Tamam, artık gitme vakti. Yoksa sütüm donacak. Ben emziren bir anneyim" dedi.

YILLARCA KARDA YALIN AYAK YÜRÜMÜŞ

Daha sonra gazetecilere konuşan Sutyagina, arkadaşıyla çekim yaptıklarını ve yıllardır vücudunu karda yalın ayak yürüyerek veya buzlu suda yüzerek soğuğa alıştırdığını söyledi.