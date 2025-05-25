Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi?

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MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 2017