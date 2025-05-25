Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu, özeti ve Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maymunlar Cehennemi: Savaş filmini izleyecek olanların merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir, Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler ve Maymunlar Cehennemi: Savaş özeti gibi konuları inceliyoruz.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 2017

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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