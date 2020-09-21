Maymunlar Cehennemi :Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maymunlar Cehennemi :Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Matt Reeves, senaristliğini Mark Bomback ve Matt Reeves yaptığı Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi :Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler?
21.09.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:11

2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmiyle konusu nedir? Maymunlar Cehennemi filmi oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis - Caesar

Steve Zahn - "Bad Ape"

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Sara Canning - Lake

Devyn Dalton - Cornelius

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?
Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?
Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?
Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?
Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Şevket Çoruh Murat Akkoyunlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Eddie Newton Jimmy Durmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maymunlar Cehennemi :Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 17:11:21. #1.14#
title