Maymunlar Cehennemi :Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler? Yönetmenliğini Matt Reeves, senaristliğini Mark Bomback ve Matt Reeves yaptığı Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?

2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmiyle konusu nedir? Maymunlar Cehennemi filmi oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis - Caesar

Steve Zahn - "Bad Ape"

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Sara Canning - Lake

Devyn Dalton - Cornelius

Kaynak: Haberler.com