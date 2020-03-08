Mavi kapak kampanyasına desteği artırmak için müşterilerine ikramda bulunuyor Ankara'da lokanta işleten Onur Özdemir, ihtiyaç sahibi engellilere akülü ve tekerlekli sandalye temin etmek için başlattığı kampanyaya en az 100 mavi kapak toplayarak katılan müşterilerine çorba ve tatlı ikram ediyor.

Ankara'da lokanta işleten Onur Özdemir, ihtiyaç sahibi engellilere akülü ve tekerlekli sandalye temin etmek için başlattığı kampanyaya en az 100 mavi kapak toplayarak katılan müşterilerine çorba ve tatlı ikram ediyor.

Pursaklar ilçesinde lokanta işleten Özdemir, genellikle öğrencilerden oluşan müşterilerini geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla geçen yıl mavi kapak toplama kampanyası başlattı.

Velilerin ve öğretmenlerin de desteğini alan Özdemir, en az 100 kapak getiren müşterilerine çorba ve tatlı ikram ediyor.

Uygulama sayesinde deposunda biriktirdiği kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne ulaştıran Özdemir, ihtiyacı olan engellilerin akülü veya tekerlekli sandalye sahibi olmasına katkıda bulunuyor.

Amaç rekor sayıda kapak toplamak

Özdemir, AA muhabirine geçen yıldan beri sürdürdüğü kampanyaya özellikle öğrencilerin destek sağladığını söyledi.

Sınıflarda kapakların geri dönüşümüyle ilgili öğrencileri bilgilendirdiğini ifade eden Özdemir, "Öğrencilerimize geri dönüşüm konusunda alışkanlık kazandırmak istiyoruz. Çorba bahane, onları birlik, yardım ve geri dönüşümle ilgili bilgi sahibi yapmak bizim için en önemlisi. Geleceğimiz çocukların ellerinde. Çok da güzel dönüşler alıyoruz, okul okul geziyoruz. Okuldan, velilerden ve gerekli yerlerden izin aldıktan sonra tatlı ve çorba ikram ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara'da rekor sayıda kapak toplamak istediğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Başaracağımıza inanıyoruz. 150 kilogram kapakla tekerlekli sandalye, 3,5 tona da akülü sandalye alınıyor. Hedefimiz akülü sandalye almak. Kampanyamıza herkesten destek bekliyoruz. Şu ana kadar 4 okulda 8 sınıfta kapak topladık. 12 okul da sırada bekliyor. Genelde 'Bu kampanyayı yapalım' diye bize gelenler öğretmen ve veliler. Onlar çok güzel karşılıyorlar, çocukların böyle bir proje içerisinde olmasını istiyorlar."

Özdemir, şu ana kadar 2,5 tona yakın mavi kapak topladıklarını, uygulamanın süreceğini anlattı.

"Engellilere yardım etmek benim için onur"

Öğrencilerden Ecrin Nur Öztürk de arkadaşlarıyla birlikte topladıkları yüzlerce kapağı işletmeye teslim ettiklerini ifade ederek, "Bize çorba ikram ettiler, çok sevindik. Bütün arkadaşlarımı kapak toplamaya davet ediyorum. Fiziksel engellilere yardım etmek benim için büyük bir onur." diye konuştu.

Kaynak: AA