Mavi, Hiçedönük' adını verdiği parçasını sevenleriyle buluşturdu 'Saz Söz Mavi' albümüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Mavi'den sevenlerine müjde! Mavi'nin 'Karya Kayıtları' adını taşıyan projenin ilk şarkısı 'Hiçedönük' yayında

Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları'nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumluyor. Şimdinin Mavi'si geçmişinin şarkılarını söylüyor.

Bu projede, Karya Uygarlığı'nın hatıralarına, hüzne, melankoliye, karanlığa ve zamansız sevgilere Mavi'ce bir sesleniş duyacaksınız.





Projenin açılışını yapan teklisi Hiçedönük'te; Mavi'nin şairane sözleri ve güçlü melodilerine, Berkant Çelen'in büyülü gitarı ve incelikli düzenlemesi eşlik ediyor.& ;





Bodrum'dan ilham aldı

Gümüşlük'e yerleşen Mavi'nin; Bodrum'dan aldığı ilhamla yola çıktığı, hazırlıkları ve düzenlemeleri yine aynı şehirde yapılan Karya Kayıtları'nın ilk şarkısı 'Hiçedönük'ün fotoğrafları ve videosu bölgenin vahşi ve hırçın doğasında Ceylan Süzer tarafından melankolik, yalnız ve içe dönük duygusunun yansıtıldığı görsellikle sunuldu.





Müzikte ve hayatta sadelik zamanı





İçe dönük varoluşların müzik aracılığıyla dile geldiği Hiçedönük'te, özellikle son& ; günlerde hayatta hasretle aradığımız sadeleşmeyi, içtenliği ve yanı başımızda çalınıp söyleniyormuş hissi yaratan o sıcaklığı bulacaksınız.



