Mavi en sıcak renktir filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Kazandığı ödüller nelerdir?

Mavi en sıcak renktir filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Kazandığı ödüller nelerdir? Yönetmeni ve yapımcısı kimdir?

Mavi En Sıcak Renktir filminin Türkçe karşılığı Adele'in Yaşamı, yönetmenliğini Abdellatif Kechiche'in üstlendiği, romantik dram türündeki 2013 yapımı Fransız filmidir. Peki Mavi en sıcak renktir filminin konusu nedir?Oyuncuları kimlerdir? Kazandığı ödüller nelerdir? Yönetmeni ve yapımcısı kimdir?

MAVİ EN SICAK RENKTİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mavi En Sıcak Renktir, yönetmenliğini Abdellatif Kechiche'in üstlendiği, romantik dram türündeki 2013 yapımı Fransız filmi. Başrollerini Lea Seydoux ile Adele Exarchopoulos'un paylaştığı film, Julie Maroh'un 2010 yılında yayınlanan Le bleu est une couleur chaude isimli çizgi romanından uyarlanmıştır. Film, ergenlik çağındaki bir kızın eşcinsel olduğunu keşfetmesinin ardından yaşadıklarını konu alır. Kızların erkeklerle çıkmasına cinsel ilgi yönünde kendini inandırmış bir genç kız Adele'in, kendi eşcinselliğini Emma'da bulması ve devamında yaşadığı olaylar konu edinilmiştir.

Filmin yapım aşaması Mart 2012'de başladı ve altı ay sürdü. Geniş B-kısmı görüntüleri de dahil olmak üzere yaklaşık 800 saatlik çekim yapıldı, Kechiche filmin süresini son montajlarda 179 dakikaya kadar indirdi. İlk gösterimi 23 Nisan 2013 günü Cannes Film Festivali'nde yapılan film, Altın Palmiye ve FIPRESCI ödüllerinin sahibi oldu. Yönetmen Kechiche'e ek olarak filmin başrol oyuncuları Seydoux ve Exarchopoulos'a da Altın Palmiye ödülü verildi. Böylece ilk kez bir yönetmenin yanında oyunculara da Altın Palmiye verilmiş oldu. Kuzey Amerika'daki ilk gösterimini Telluride Film Festivali'nde yapan film, eleştirel anlamda oldukça başarılı bulundu ve En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü ile En İyi İngilizce Olmayan Film BAFTA Ödülü'ne aday gösterildi. Birçok eleştirmen filmi 2013'ün en iyi filmlerinden biri olarak gösterdi.

BBC tarafından 23 Ağustos 2016'da yayınlanan ve dünya genelinde 177 sinema eleştirmeninin görüşü değerlendirilerek oluşturulan "21. Yüzyılın En İyi Filmleri" listesinde 45. sırayı aldı.

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Léa Seydoux - Emma

Adèle Exarchopoulos - Adèle

Salim Kechiouche - Samir

Aurélien Recoing - Adèle'in babası

Catherine Salée - Adèle'in annesi

Benjamin Siksou - Antoine

Mona Walravens - Lise

Alma Jodorowsky - Béatrice

Jérémie Laheurte - Thomas

Anne Loiret - Emma'nın annesi

Benoît Pilot - Emma'nın üvey babası

Sandor Funtek - Valentin

Fanny Maurin - Amélie

Maelys Cabezon - Laetitia

Stéphane Mercoyrol - Joachim

Aurelie Lemanceau - Sabine

KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

İlk gösterimi 23 Nisan 2013 günü Cannes Film Festivali'nde yapılan film, Altın Palmiye ve FIPRESCI ödüllerinin sahibi oldu. Yönetmen Kechiche'e ek olarak filmin başrol oyuncuları Seydoux ve Exarchopoulos'a da Altın Palmiye ödülü verildi. Böylece ilk kez bir yönetmenin yanında oyunculara da Altın Palmiye verilmiş oldu. Kuzey Amerika'daki ilk gösterimini Telluride Film Festivali'nde yapan film, eleştirel anlamda oldukça başarılı bulundu ve En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü ile En İyi İngilizce Olmayan Film BAFTA Ödülü'ne aday gösterildi. Birçok eleştirmen filmi 2013'ün en iyi filmlerinden biri olarak gösterdi.

BBC tarafından 23 Ağustos 2016'da yayınlanan ve dünya genelinde 177 sinema eleştirmeninin görüşü değerlendirilerek oluşturulan "21. Yüzyılın En İyi Filmleri" listesinde 45. sırayı aldı.

YÖNETMENİ VE YAPIMCISI KİMLERDİR?

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Yapımcı: Abdellatif Kechiche, Brahim Chioua, Vincent Maraval

Senarist: Abdellatif Kechiche, Ghalia Lacroix

Uyarlama: Le bleu est une couleur chaude, Julie Maroh