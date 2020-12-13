MAVİ'DEN 'KARYA KAYITLARI'

Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu parçaları arasından seçtiklerini 'Karya Kayıtları'nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumluyor. Gümüşlük'e yerleşen şarkıcının, Bodrum'dan aldığı ilhamla yola çıktığı, hazırlıkları ve düzenlemeleri Bodrum'da yapılan projenin fotoğrafları ve video'ları da yine orada çekildi. Bu projede; Karya Uygarlığı'nın hatıralarına, hüzne, melankoliye, karanlığa ve zamansız sevgilere Mavi'ce bir sesleniş duyacaksınız. Karya Kayıtları projesini 'Hiçedönük' isimli teklisiyle açan şarkıcı, 'Acaba' isimli ikinci teklisi ve video'suyla devam etti. Eklenen dört yeni şarkısıyla altı parçalk bir EP olarak dijital platformlarda 18 Aralık Cuma günü yerini alacak 'Karya Kayıtları'...





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EP'nin diğer şarkıları da tıpkı önceki tekliler gibi Berkant Çelen'in düzenlemelerini ve gitar eşliklerini taşıyor. Söz ve müziğin Mavi'ye ait olduğu şarkılar hem bir sanatçı seçkisi hem bir kişisel barışma niteliğinde... Diskografisinin en çok dinlenen şarkısı olan 'Silmesinler İQzlerimi'yi EP'den çıkacak ilk video olarak belirleyen Mavi, yönetmenlik görevini üstlenerek Bodrum çevresinin eski yerleşimlerinde ve turkuaz sularında görsel açıdan zengin bir klip hazırladı.

Kaynak: Snob Magazin