Mavi 2017 İlk Çeyreğinde Hızla Büyümeye Devam Etti

Türkiye ve yurtdışında istikrarlı ve hızlı büyümesini sürdüren Mavi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli gelir ve kâr artışı kaydetti. Bu dönemde Mavi'nin konsolide gelirleri %38 artışla 428 milyon TL'ye ulaşırken, brüt kârı %39 artışla 208 milyon TL, FAVÖK ise %55 artışla 56 milyon TL oldu.

Mavi'nin performansını değerlendiren CEO Cüneyt Yavuz, "2017'nin ilk çeyreğinde ortaya koyduğumuz güçlü performanstan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni mağaza açılışları ve metrekare büyümesinin yanı sıra, geniş ürün yelpazemiz ve tüm satış kanallarındaki başarımızdan aldığımız güçle Türkiye'de ve dünya çapında müşteri tabanımızı genişletmeye devam ettik. Müşteriye yönelik veri odaklı yaklaşımımızın yanı sıra tüm faaliyetlerimiz ve tedarik zincirinde verimliliğe odaklanmamızın faydalarını yılın ilk çeyreğinde de net bir şekilde gördük. Mavi'nin halka açık bir şirket olarak gelişiminde bir sonraki aşamayı heyecanla bekliyoruz" dedi.

Mavi, ilk çeyrek sonuçlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli gelir ve kâr artışı kaydetti.

- Konsolide gelirler %38 artışla 428 milyon TL'ye ulaştı.

- Brüt kâr %39 artışla 208 milyon TL, brüt kâr marjı %48,6 oldu.

- FAVÖK %55 artışla 56 milyon TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı %13'e yükseldi.

- Net kar %71 büyümeyle 17 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Türkiye satış cirosu; yeni açılan mağazalar ve mevcut mağazaların büyümesiyle %25 arttı.

Aynı dönemde Like-for-like (birebir) büyümesi ise %19,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki perakende mağaza sayısı 271'e, satış alanı 125.000 metrekareye ulaştı.

Mavi.com e-ticaret satışları %42 artış gösterdi.

15 Haziran 2017 tarihinden bu yana "MAVI" koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören Mavi, BİST 30 endeksindeki şirketler arasında yer alıyor.

