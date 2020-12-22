Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Masumlar Apartmanında bu hafta hangi şiir okundu? 22 Aralık'ta Masumlar Apartmanında okunan şiir nedir?
Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Masumlar Apartmanında bu hafta hangi şiir okundu? 22 Aralık'ta Masumlar Apartmanında okunan şiir nedir? İşte detaylar haberimizde...
MASUMLAR APARTMANI'NDA OKUNAN ŞİİR NEDİR?
Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir Edip Cansever'in İnfilak şiiridir.
MASUMLAR APARTMANI EDİP CANSEVER İNFİLAK ŞİİRİ
Ben gidince hüzünler bırakırım
Bu senin yaşadığındır
Bir ev sıkılır kadınlardaki
Bir adam sıkılır kadınlardaki
Seni sevmek bu kadar mı
O benim yaşadığımdır.
Bazan da bir yerde kuşlar vardır
Ne uçmak, ne görünmek için
Bir karanfil pencereyi deler
Bir kapı kendiliğinden kapanır
İstesek sevişirdik, ama olmadı
Biz değil yaşayan acılardır.
Gitsem de her yerde biraz vardır
Hatırda zamansız bir plak
Bir otel kapısı, biraz istasyon
Vardır o seninle birlikte olmak
Buluşur çok uzaktan ellerimiz
Ve nasıl göz gözeyiz ansızın bir infilak.