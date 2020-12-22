Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Masumlar Apartmanında bu hafta hangi şiir okundu? 22 Aralık'ta Masumlar Apartmanında okunan şiir nedir?

Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Masumlar Apartmanında bu hafta hangi şiir okundu? 22 Aralık'ta Masumlar Apartmanında okunan şiir nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI'NDA OKUNAN ŞİİR NEDİR?

Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir Edip Cansever'in İnfilak şiiridir.

MASUMLAR APARTMANI EDİP CANSEVER İNFİLAK ŞİİRİ

Ben gidince hüzünler bırakırım

Bu senin yaşadığındır

Bir ev sıkılır kadınlardaki

Bir adam sıkılır kadınlardaki

Seni sevmek bu kadar mı

O benim yaşadığımdır.

Bazan da bir yerde kuşlar vardır

Ne uçmak, ne görünmek için

Bir karanfil pencereyi deler

Bir kapı kendiliğinden kapanır

İstesek sevişirdik, ama olmadı

Biz değil yaşayan acılardır.

Gitsem de her yerde biraz vardır

Hatırda zamansız bir plak

Bir otel kapısı, biraz istasyon

Vardır o seninle birlikte olmak

Buluşur çok uzaktan ellerimiz

Ve nasıl göz gözeyiz ansızın bir infilak.