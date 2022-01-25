Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı? Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu, Maske Kimsin Sen'e mi geçiyor?

Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı? sorusu arama motorlarında araştırılmakta. Masumlar Apartmanı Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI NACİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci rolüyle dikkat çeken Tansel Öngel'in FOX ekranlarında başlayan Maske Kimsin Sen yarışmasını sunmaya başlamasının ardından Öngel, için diziden ayrılıyor iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

İddialara göre Öngel, projeye senaryo gereği ölerek veda edecek. Ancak resmi bir açıklama bulunmamakta.

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