Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

10.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:53
Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Hülya Avşar , Deniz Çakır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle!

3. bölümü ile ekrana gelecek Masumiyet dizisinde heyecan bir saniye eksik olmuyor. Psikolojik, dram türündeki Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

MASUMİYET NE ZAMAN?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında olacak!

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

lker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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